Президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью "1+1".

"Я по очереди встречаюсь со всеми представителями большого бизнеса, можем называть, и со всеми олигархами. Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал к нам, некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них", - сказал Зеленский.

По его словами, он планирует в течение июня провести некий форум с участием крупного бизнеса. Темой встречи будет развитие Донбасса.

"С большим бизнесом мы собираемся встретится, это будет в июне и будем говорить о развитии Донбасса, потому что у нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса. Потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заняться", - сказал Зеленский.

Напомним, предыдущий президент Петр Порошенко говорил, что Украина намерена просить страны Евросоюза взять шефство над городами Донбасса. Германии, например, предлагали Краматорск, Греции - Мариуполь, Великобритании - Волноваху.