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Зеленский в Брюсселе встретился с Дудой

Дуда заверил Зеленского в неизменности поддержки Польшей проевропейского курса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом в Тwitter информирует представительство Польши в Евросоюзе.

“Приветствуем Президента Украины, Господина Владимира Зеленского, в Представительстве Польши в Европейском Союзе”, - говорится в сообщении.

Анджей Дуда заверил Владимира Зеленского в неизменности поддержки Польшей проевропейского курса Украины, передает Укринформ.

Он акцентировал внимание на поддержке усилий для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, в освобождении оккупированных районов Донбасса, что должно логически завершиться деоккупацией Крыма.

"Украина должна восстановиться в своих естественных границах. Для нас это также очень важно", - подчеркнул президент Польши.

Он отметил, что для Польши Украина является добрым соседом, с которым строятся взаимовыгодные и самые лучшие отношения. По его словам, сейчас в Польше находятся много украинских граждан, прекрасно развивается двусторонняя торговля, но есть возможность для улучшения отношений, потому что Украина – это большая страна с огромным потенциалом.

"Мы говорили также о важных и трудных исторических темах. Я считаю, что президентская группа экспертов, которая была создана президентами Польши и Украины, будет способна активно включиться в изучение проблемных моментов, которые имеются в наших двусторонних отношениях, и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество между нашими странами. Это то, что также беспокоит и Президента Украины", - сказал Дуда.

Он подтвердил, что Зеленский принял его приглашение приехать в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй Мировой войны.

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