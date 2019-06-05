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"Слуга народа" решила провести съезд в Ботаническом саду

Съезд пройдет 8 июня.

"Слуга народа" решила провести съезд в Ботаническом саду

Съезд партии "Слуга народа" пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им Н. Н. Гришко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Начало съезда в 12:00.

Согласно сообщению, на съезде будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии "Слуга народа" по многомандатному и одномандатным (мажоритарным) округам.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарке. В ходе проверки анкет уже 1,3 тыс. претендентов получили отказ.

Согласно соцопросу, рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%.

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