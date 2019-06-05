Порошенко назвал предательством интересов Украины снятие экономической блокады ОРДЛО

"Украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?"

Бывший президент Петр Порошенко назвал реализацией российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе подготовку к снятию экономической блокады ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского.

"Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО ... Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины ... Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - написал Петр Порошенко в фейсбуке.

Он напомнил, что 15 марта 2017 года решением СНБО было приостановлено экономические связи с оккупированными территориями как реакция на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - отметил бывший президент Украины.

Он добавил, что украинские власти никогда не возражали против восстановления экономических связей, "но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам".

Порошенко заявил, что реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, решение о блокаде оккупированных районов Донбасса было принято СНБО осенью 2014 года, после вторжения в Украину регулярной армии России. Указ предусматривал прекращение деятельности на территории ОРДЛО всех государственных учреждений Украины и банков, а также эвакуацию их сотрудников. В 2017 году президент Петр Порошенко принял решение о прекращении всех экономических, торговых и транспортных связей с оккупированными территориями.

За снятие блокады в мае этого года высказывались представители "Оппозиционного блока".