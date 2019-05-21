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"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс

Нардеп Вадим Новинский заявил, что после отмены экономической блокады "украинцы на этих территориях будут получать зарплату в гривне, а не в рублях"

"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Фото: president.gov.ua

Председатель парламентской фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский считает, что президент Владимир Зеленский имеет полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом он сообщил журналистам у здания Администрации президента, передает корреспондент LIGA.net.

"Мне кажется, необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, неподконтрольной территории. Это то, что в силах президента сделать сейчас", - заявил он.

При этом, добавил Новинский, "не надо будет решения Верховной Рады".

Лидер фракции Оппоблока уверяет, что в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.

"А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях", - убежден Новинский.

Блокада ОРДЛО началась в начале 2017 года. Ранее первый президент Леонид Кравчук также предлагал Зеленскому снять блокаду - но с захваченного Россией Крыма.

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