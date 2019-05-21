Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко по итогам консультаций в Администрации президента.

Фото: president.gov.ua

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить указ не сегодня, а в ближайшие дни, чтобы соблюсти сроки, чтобы выборы состоялись в воскресенье через 60 дней. Это или 21 июля или 28 июля", - сказала она.

По ее словам, выборы планируют провести по новому избирательному законодательству.

Фото: Анна Стешенко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сказал, что он выступает за то, чтобы выборы состоялись как можно быстрее - 21 июля. "Указ президента по результатам разговора сегодня он направит спикеру для назначения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства. Это необходимо принять. Выборы, думаю, будут ориентировочно на 21 июля. Затягивать время не стоит. Нужно идти на выборы", - сказал он.

Фото: Анна Стешенко

Глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сказал, что для выборов нет конституционных оснований, но его партия будет участвовать в избирательной кампании.

"Мы обсуждали вопрос досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. По нашей точке зрения, есть два аспекта. Есть политический аспект. БПП "Солидарность" готов к участию выборов. Второй аспект - есть нарушение Конституции", - сказал он.

Лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак сказал, что для выборов нет ни одного основания. "Это чисто политическое решение, чтобы воспользоваться рейтингом... Мы за кресла не держимся, но это участие в сомнительных выборах. Это позиция нашей фракции, ждем решения президента".

Представитель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник сказал, что на консультациях в АП стороны признали, что коалиции де-факто не существует уже два года. "БПП посчитал, что у них всего 216 народных депутатов. Партия «Возрождение» с пониманием отнесётся к решению президента", - сказал он.

Фото: Анна Стешенко

Хомутынник добавил, что "изменения к законодательству, предложенные президентом, касались отмены мажоритарной системы, понижение барьера до 3%, также еще дискутировалась третья правка - уточнение положения об императивном мандате".

Лидер "Самопомощи" Олег Березюк добавил, что эта последняя норма оказалась спорной: "Уже вызвала обсуждение норма об императивном мандате, чтобы запретить тушкам в новом парламенте переходить из фракции во фракцию. Тушки есть всегда и это нужно запретить. Но уже это вызвало дискуссию и несогласие".

По его словам, внеочередное заседание Верховной Рады для изменения избирательного законодательства может состояться еще на этой неделе. "Внеочередное заседание Рады может быть собрано в течение 2-3 дней", - сказал он.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вышла на пресс-брифинг с распечаткой указа Виктора Ющенко №264/2007 о роспуске Верховной Рады.

Фото: Анна Стешенко

"Есть не одна, а как минимум два правовых основания для роспуска парламента. У меня в руках Указ президента Ющенко от 2007 года. Указ издавался согласно 102 статьи Конституции, по которой президент - гарант прав и свобод народа. За последние годы настолько попраны права и свободы украинцев.., что президент может на этом основании распустить Раду. И никаких политических оснований, как говорят некоторые, нет", - сказала она.

"Мы соглашаемся с новым президентом, чтобы идти на выборы по новому избирательному закону", - добавила Тимошенко.

После роспуска Рады и досрочных выборов в 2007 году Тимошенко пришла к власти и стала премьер-министром.

Она не исключила также, что на внеочередном заседании Верховной Рады будут рассматриваться первые кадровые предложения президента Зеленского. "Мы также предложили президенту, чтобы на внеочередном заседании парламента были проголосованы все его кадровые предложения по назначениям силового блока: его генпрокурора, главы СБУ, министра обороны, а также министра иностранных дел. Также на внеочередном заседании президент может поднять вопрос о смене главы Нацбанка", - сказала Тимошенко.