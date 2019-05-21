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Основания для роспуска парламента появятся только после окончания 30-дневного срока на формирование коалиции, - Бурбак

Основания для роспуска парламента появятся только после окончания 30-дневного срока на формирование коалиции, - Бурбак
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Заявление о роспуске Верховной Рады является политическим. Основания для роспуска парламента могут быть лишь после того, как пройдет 30-дневный срок на формирование новой коалиции. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами под стенами Администрации Президента.

"Вчера получил официальное приглашение, согласно статье 90 Конституции Украины, о проведении якобы консультаций по роспуску VIII созыва Верховной Рады. С собой захватил Конституцию Украины. Хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90 Основного закона. Гарантом этой Конституции является президент, который вчера принимал присягу", - сказал Максим Бурбак.

Он также добавил, что заявление о роспуске парламента является политическим: "Никакого отношения ни к закону, ни к Конституции не имеет".

Руководитель фракции "Народный фронт" напомнил, что 17 мая с трибуны парламента фракция объявила о своем выходе из коалиции.

"У нас есть новый президент, новая повестка дня, и под эту повестку дня надо формировать коалицию", - отметил Бурбак.

"С 17 мая начался отсчет 30 дней, который предусмотрен статьей 83 Конституции на формирование новой коалиции. Все основания для роспуска парламента могут были только после того, как пройдет 30-дневный срок", - подчеркнул парламентарий.

"Я хочу президенту напомнить эти две статьи. Он как гарант Конституции не может подписывать такого указа", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

Вместе с тем, Бурбак подчеркнул, что даже если будут объявлены сомнительные досрочные парламентские выборы, политическая партия "Народный фронт" примет в них участие, чтобы отстаивать тот курс страны и реформы, которые отстаивала в течение 5 лет.

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