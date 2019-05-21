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Ляшко приехал в Администрацию президента на велосипеде

Сегодня Зеленский проводит консультации со спикером и лидерами фракций.

Фото: Анна Стешенко

Народный депутат Олег Ляшко приехал к Администрации президента Украины на велосипеде. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Ляшко заявил, что поддерживает решение о роспуске парламента, так как этого "требует народ", однако считает это решение неконституционным, так как законных оснований для роспуска Рады нет.

Фото: Анна Стешенко

Сегодня в Администрации президента проходит встреча Владимира Зеленского со спикером парламента и лидерами парламентских партий и групп.

В АП прибыли также спикер Андрей Парубий, главы фракций Артур Герасимов, Максим Бурбак, Юлия Тимошенко, Олег Березюк, Вадим Новинский, Ярослав Москаленко и Виталий Хомутынник прибыли в Администрацию Президента для проведения консультаций с Владимиром Зеленским. Также в зале присутствуют первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, в инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду, однако соответствующий указ еще не подписан.

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