Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я считаю, что сейчас новоизбранный Президент должен немедленно - я этого требую - внести кандидатуру нового премьер-министра и нового правительства и работать", - сказал Гройсман.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко отметил, что нового премьер-министра и правительство может назначить только коалиция нового созыва Верховной Рады.

"Завтра Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос с ними обсудить, и если будет решение депутатов, Президент может это сделать, потому что он вносит кандидатуру премьера", - считает Гройсман.

Он не ответил на вопрос, кто будет исполнять его обязанности до назначения нового премьера.

"Когда Президент призвал Кабмин уйти в отставку, он, очевидно, знал, что с этим делать дальше. Я глубоко убежден в том, что это решение должно быть реализовано, как он этого хотел", - сказал премьер.

Гройсман заверил, что будет агитировать парламент поддержать его отставку.

"Если будут вопросы, которые касаются стабильности государства, я всегда буду рядом", - добавил он.

Ранее в понедельник Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства.