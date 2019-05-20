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Порошенко переехал в open space

Пятый президент Украины сделал то, что хотел шестой.

Сложивший полномочия президента Петр Порошенко переехал в прозрачный офис.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украина - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Фото: телеграм Петра Порошенко

Перед вторым туром Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах хочет работать в open space, а не на Банковой

Накануне в последнем обращении к украинцам на посту главы государства Порошенко подтвердил, что, уходя из офиса Президента, он не уходит из политики.

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