"Народный фронт" назвал роспуск Рады "исключительно политическим решением"

Заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Такое заявление сделала сегодня фракция партии "Народный фронт".

"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками нашего курса и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - сказано в заявлении.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - считают в партии.

Напомним, сегодня утром в Верховной Раде прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. Он заявил о немедленном роспуске Рады и призвал Кабмин также уйти в отставку.