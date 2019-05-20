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Портнов заключил с полицией договор об охране

Политик заявил, что никого не боится.

Портнов заключил с полицией договор об охране
Фото: portnov.com.ua

Бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов, вернувшийся в Украину, заключил договор об охране с органами полиции. Об этом Портнов заявил сегодня в телеэфире.

"Я чувствую себя в безопасности. Я, конечно же, обратился к соответствующим организациям для этого в связи с постоянными угрозами. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции. Мою охрану обеспечивают сотрудники полиции с автоматическим оружием", - цитирует Портнова "Интерфакс-Украина".

По его словам, он спокойно передвигается по Киеву. "Если будут какие-то акции или беспорядки, мы будем отвечать на это. Я не боюсь никого", - подчеркнул Портнов.

"Я приехал сюда, буду заниматься здесь политической и юридической деятельностью, и пугать меня не надо", - добавил он.

Напомним, в 2014 году Портнов уехал из Украины, пять лет он проживал в Москве (РФ), Вене (Австрия). Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

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