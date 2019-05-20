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Египетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea Shark

Ожидается, что задержанных моряков будут выпускать группами по 10 человек.

Египетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea Shark
Танкер Sea Shark
Фото: ukrinform.ua

Египетские военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного в декабре прошлого года за незаконный заход в территориальные воды страны. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на одного из членов экипажа.

Уточняется, что на судне находились в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек.

При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды.

Первые 10 освобожденных находятся на военной базе, где ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с территории военной части. Сообщается, что в первой группе - пятеро граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин.

С остальным экипажем на борту находятся военные, они "изучают грузовую систему для предстоящей выгрузки". С питанием проблем нет, однако моряков держат в одном помещении без условий для сна, им также запрещают пользоваться телефонами.

Напомним, 18 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

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