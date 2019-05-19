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В Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристов

Инцидент произошел рядом с Большим египетским музеем, недалеко от Гизы.

В Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристов
В Египте из-за взрыва возле автобуса пострадали более 12 туристов
Фото: english.alarabiya.net

В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали не менее 14 человек, передает телеканал Al Arabiya.

Источники Reuters сообщают о 12 пострадавших, собеседники Sky News Arabia утверждают, что 17 человек получили ранения в результате взрыва, это десять египтян и 7 туристов из ЮАР.

По данным источников Al Arabiya, взрыв произошел рядом с Большим египетским музеем, недалеко от Гизы, где находятся пирамиды.

Фото: twitter.com/EgyptDefReview

Фото: twitter.com/EgyptDefReview

Напомним, ранее в Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое людей погибли.

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