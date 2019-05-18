Актер в порядке: "Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat".

На Арнольда Шварценеггера в ЮАР напал неизвестный мужчина. Он подбежал к знаменитому актеру со спины и ударил его ногой в прыжке. Мужчину сразу задержали.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге, куда 71-летний актер приехал на спортивный фестиваль Arnold Classic Africa.

Шварценеггер в порядке. Он сообщил, что сразу не понял, что произошло.

"Спасибо за заботу, но волноваться не о чем. Я думал, что меня затолкали в толпе, как часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда увидел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat", - говорится в фейсбуке Шварценеггера.