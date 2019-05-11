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В Белой Церкви трое местных жителей, угрожая "автоматом", украли две тушки индейки и скрылись на BMW

Автомат оказался игрушечным.

В Белой Церкви трое местных жителей, угрожая "автоматом", украли две тушки индейки и скрылись на BMW
Фото: npu.gov.ua

Днем 10 мая в Киевской области группа злоумышленников совершила разбойное нападение.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера в дневное время три местных жителя, 1977-1996 г.р., в Белой Церкви, по словам потерпевшего, угрожая автоматом АК-74, совершили нападение на частного предпринимателя и завладели двумя тушками индюков, после чего скрылись на автомобиле BMW", - написал он в фейсбуке.

Аброськин сообщил, что по горячим следам сотрудниками криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции задержали "охотников на дичь", их "добыча" была изъята. "Также был изъят макет АК-74", - отметил замглавы полиции.

"Согласно ч.2 ст.187 УК Украины (разбой) "охотники на индюков" могут поехать на отдых от мирской жизни сроком от 7 до 10 лет", - добавил Аброськин.

По данным пресс-службы Нацполиции, неизвестные лица, угрожая оружием, забрали две тушки индейки на сумму 3 тысячи гривен. Разбойное нападение мужчины совершили на трассе Киев-Одесса, когда заявитель разгружал товар для продажи.

"Уже через несколько минут оперативники остановили машину, которая попадала под ориентировку. Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индейки и предмет, похожий на оружие. Как выяснилось, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным", - сообщили в полиции.

Злоумышленники объяснили, что выехали за город сфотографироваться с игрушечным автоматом и в это время увидели, что разгружают товар. "Просто они таким жестоким способом пошутили", - сообщили задержанные.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство.

Ранее в мае в Киеве львовянин пытался похитить из супермаркета "киндер-сюрпризов" на 7 тыс. гривен.

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