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На Славянской ТЭС произошел пожар

Возгорание случилось в металлическом пылепроводе.

На Славянской ТЭС произошел пожар
На Славянской ТЭС произошел пожар
Фото: dsns.gov.ua

На территории Славянской ТЭС в Донецкой области в субботу, 11 мая, произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.

"Возгорание произошло в проложенном на 10-метровой высоте металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, через который угольная пыль поставляется из подготовительного цеха в котлотурбинный", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оперативно перекрыли систему и предприняли меры, необходимые для ее охлаждения. Таким образом сотрудникам ГосЧС удалось остановить распространение огня и ликвидировать возгорание.

Причины возникновения пожара пока не установлены.

Напомним, ранее на Урале загорелся магистральный газопровод "Газпрома".

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