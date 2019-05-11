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В воскресенье в Киеве небольшой кратковременный дождь

Синоптики прогнозируют до +21 градуса.

В воскресенье в Киеве небольшой кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

12 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только в Закарпатье без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, кое-где туман, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. 

Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"

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