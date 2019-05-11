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Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве

Пострадали двое патрульных и водитель BMW.

Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве
Фото: kiev.informator.ua
Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве

В Киеве на съезде с Воздухофлотского моста 11 мая произошло лобовое столкновение полицейского автомобиля Toyota Prius и BMW. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась в 00:40.

"Автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост, Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

Двоих патрульных и водителя BMW госпитализировали.

По информации медиков, один полицейский получил травмы головы, у его напарника - подозрение на перелом ноги. Также травмы ног получил мужчина, который ехал за рулем BMW.

На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в центре Киева мужчина угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную.

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