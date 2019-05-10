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Под Киевом ветеран АТО попрощался с родными и подорвал себя гранатой

36-летний мужчина неоднократно пытался покончить с собой.

Под Киевом ветеран АТО попрощался с родными и подорвал себя гранатой

В Киевской области ветеран АТО покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате.

Трагедия произошла в селе Чупира Белоцерковского района, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что 36-летний мужчина вернулся с зоны проведения антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.

"После обеда молодой человек попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв", - сообщают в полиции.

По данным полиции, погибший получил взрывчатую травму грудной клетки. Возле его тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты. Также при проведении обыска в гаражном помещении нашли и изъяли гранату "Ф-1" и запал.

Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующей экспертизы. По факту самоубийства открыто уголовное производство.Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, в конце апреля в киевской квартире мужчина, угрожая сожительнице, подорвался на гранате.

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