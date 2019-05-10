В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили два борделя, в одном из которых работало шесть женщин, а в другом - четверо. Кроме этого, злоумышленники обеспечивали секс-работниц наркотиками. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Установлено, что в публичных домах работали жительницы Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областей. Для усиления психологического контроля девушек, злоумышленники обеспечивали их амфетамином и экстази.
Организаторами борделя оказались двое мужчин из Ивано-Франковска и Запорожья.
Отмечается, что информация о работе публичного дома распространялась в интернете. Этим занимались две администраторши из Хмельницкой области, которых также контролировали организаторы борделя. Отмечается, что девушки тоже принимали клиентов. Кроме этого, члены группировки вербовали новых сотрудниц.
Мужчины подыскивали девушек, которые самостоятельно занимались проституцией, угрожали им физическим насилием и заставляли их работать в своих борделях.
В рамках уголовного производства по ст. 189 (Вымогательство) и ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали четырех человек: двух администраторш и двух организаторов.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в конце апреля 2019 года, украинская полиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми. Один из них был задержан в киевском аэропорту "Борисполь" при попытке вывезти за границу пятерых украинок в возрасте от 18 до 21 года для работы в сфере секс-услуг. Девушек вербовали в Одесской области, второй китаец был задержан именно там.
Своих жертв китайцы искали через сайты по поиску работы. Девушек планировали использовать в китайских борделях.