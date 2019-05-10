В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области неизвестные снова подорвали банкомат самодельной взрывчаткой. Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Взрыв произошел около 2 часов ночи. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители становили, что банкомат был подорван самодельным взрывным устройством , объединенным с взрывателем типа УЗРГМ.

Взрывчатку привели в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Сам банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент вещественные доказательства изъяты. Информация о взрыве внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сумма ущерба, нанесенного банковском учреждению, еще устанавливается. Также правоохранители сейчас проводят необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, банкоматы в Харьковской области взрывают далеко не впервые. За последний год, таких случаев было около шести. Так, 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. 8 апреля 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.