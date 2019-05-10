Политзаключенный Кольченко провел майские праздники в штрафном изоляторе российской колонии

Сегодня украинца уже должны выпустить в общую зону.

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, перевели в штрафной изолятор. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".

По ее словам, Кольченко будет находится в ШИЗО во время майских праздников в России. Щур также добавила, что 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката.

Ожидается, что сегодня, 10 мая, Кольченко должны вернуть в общую камеру.

Щур отметила, что речь не идет о наказании конкретно Кольченко - в российских тюрьмах перевод в ШИЗО практикуется при усиления режима, связанного с праздничными днями. "Всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью", - сказала Щур.

Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.