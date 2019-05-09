Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине

Также зарегистрировано пять уголовных производств.

Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине
"Бессмертный полк" в Киеве
Фото: Макс Требухов

Полицейские открыли пять уголовных производств и составили 13 административных протоколов в связи с нарушениями на мероприятиях ко Дню победы над нацизмом по всей Украине, а также пять уголовных производств.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 14:00 9 мая на территории государства зарегистрировано 33 резонансные события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве. Из них 13 сообщений касаются использования «георгиевской ленточки». По ним составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, изображений серпа и молота) зарегистрировано 15 фактов.

По пяти сообщениям сведения внесены в Едрей по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Четыре случая произошли в Днепропетровской области и один - в Одесской.

Напомним, полиция Киева составила три административных протокола из-за демонстрации запрещенной символикиво время акции "Бессмертный полк". Также для профилактической беседы в участок доставляли мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.

Георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также