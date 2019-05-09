За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо ранены

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; из гранатометов различных систем - вблизи Марьинки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - отметили в штабе.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения сообщила, что боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Из-за этого были приостановлены восстановительные работы в Марьинке и Красногоровке.