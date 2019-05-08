Боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе, - СЦКК

Приостановлены работы по восстановлению зданий в Марьинке и Красногоровке.

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе в среду, 8 мая, в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Об этом сообщает украинской стороны Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК).

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении СЦКК на странице штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что из-за этого были приостановлены работы по восстановлению зданий в Марьинке и Красногоровке, поврежденных во время обстрелов.

"И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострения вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил", - подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики увеличили число обстрелов на Донбассе до 25.

В понедельник, 6 мая, президент Петр Порошенко назначил Александра Сырского командующим операции Объединенных сил вместо Сергея Наева.