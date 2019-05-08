​​Полторак подписал приказ об увеличении выплат бойцам на передовой на 5 тыс. гривен с 1 мая

Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат бойцам на передовой на 5 тыс. гривен

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат за участие в операции объединенных сил на Донбассе на 5 тыс. гривен военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен в других районах проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил, будет составлять на первой линии - 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции - 16,8 тыс. гривен, командира взвода - на первой линии от 31,1 тыс. гривен, в других районах от 20,6 тыс. гривен, командира батальона от 35,5 тыс. гривен, на первой линии и от 25 тыс. гривен, в других районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 тыс. гривен, а в других районах проведения операции - 31,5 тыс. гривен.

"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 6 мая президент Петр Порошенко поручил Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. гривен.

Это уже второе повышение выплат военным в этом году: с 1 апреля военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2 тыс. гривен (общая сумма - 12 тыс. гривен). Кроме того, зарплата командира бригады поднялась до 26 тыс. гривен, командира батальона - от 19 до 23 тыс. гривен, командир роты - 16 тыс. гривен.