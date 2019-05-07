Порошенко сменил командующего Нацгвардии (обновлено)

Аллеров готов продолжать работать, если его назначит новоизбранный президент.

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Соответствующий указ №196 от 7 мая обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

"Согласно статье 7 Закона «О Национальной гвардии Украины» командующий НГУ назначается и освобождается на должность Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел", - отмечает пресс-служба главы государства.

Обновление. Подавший в отставку командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров готов продолжать работать на этом посту, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Об этом Аллеров заявил в комментарии Громадському.

Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать службу в Нацгвардии, Аллеров сказал: "Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону".

Он отметил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

"Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Порошенко - ред.) ее удовлетворил", - добавил Аллеров.

Напомним, накануне Порошенко сменил главнокомандующего ООС. Вместо генерала Сергея Наева командующим ООС назначен Александр Сырский.