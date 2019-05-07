“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер вернулся в Украину
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяПолитика

Порошенко сменил командующего Нацгвардии (обновлено)

Аллеров готов продолжать работать, если его назначит новоизбранный президент.

Порошенко сменил командующего Нацгвардии (обновлено)
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Соответствующий указ №196 от 7 мая обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

"Согласно статье 7 Закона «О Национальной гвардии Украины» командующий НГУ назначается и освобождается на должность Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел", - отмечает пресс-служба главы государства.

Обновление. Подавший в отставку командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров готов продолжать работать на этом посту, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Об этом Аллеров заявил в комментарии Громадському.

Отвечая на вопрос, готов ли он продолжать службу в Нацгвардии, Аллеров сказал: "Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону".

Он отметил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

"Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Порошенко - ред.) ее удовлетворил", - добавил Аллеров.

Напомним, накануне Порошенко сменил главнокомандующего ООС. Вместо генерала Сергея Наева командующим ООС назначен Александр Сырский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также