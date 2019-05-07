Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед страной

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Виктором Пинчуком.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном микроблоге Twitter.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - написал он.

Других деталей разговора он не сообщил.

Ранее Зеленский в Фейсбуке анонсировал встречу с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Он заявил, что при его президентстве "отношения с предпринимателями будут прозрачными".

"Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в Администрацию президента и скрытых от общества договоренностей... Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встрече - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над «i»", - написал он.

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Bihus.info раскритиковал идею Зеленского провести такую общую встречу.

"Собирать всех вместе - это утопия. Если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются, как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - сказал он.

Напомним, ранее журналисты нашли у Зеленского три работающие российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.