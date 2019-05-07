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Правительство РФ сегодня планирует упростить вид на жительство для украинцев

Заявления будут рассматривать 4 месяца вместо шести.

Правительство РФ сегодня планирует упростить вид на жительство для украинцев
Фото: alauinform.com

Правительство России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект об упрощении для украинцев порядка предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Соответствующий пункт стоит в повестке дня, опубликованной на сайте правительства РФ.

Законопроект позволит получить разрешение на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Также документ предусматривает сокращение с шести до четырех месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона вводит бессрочный вид на жительство.

Законопроект уже был рассмотрен и одобрен 29 апреля 2019 года на заседании правительственной комиссии. В случае утверждения его вынесут на утверждение парламенту, а затем - на подпись президенту.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев. 27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

В оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей уже открылись пункты приема документов для выдачи российских паспортов.

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