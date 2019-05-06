При пожаре в аэропорту Шереметьево пострадала украинка

Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм.

В результате пожара на борту пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево пострадала гражданка Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УП.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", - добавил Кирилич.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что при пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек.

Напомним, 5 мая из Шереметьево вылетел лайнер, который должен был приземлиться Мурманске. Во время полета над Московской областью самолет внезапно начал терять высоту, пилоты запросили экстренную посадку. Во время посадки лайнер уже был охвачен огнем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Самолет загорелся после того, как в него во время время полета попала молния.