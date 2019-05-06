Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
ГлавнаяОбществоПроисшествия

При пожаре в аэропорту Шереметьево пострадала украинка

Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм.

При пожаре в аэропорту Шереметьево пострадала украинка
Фото: EPA/UPG

В результате пожара на борту пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево пострадала гражданка Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УП.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", - добавил Кирилич.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что при пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек.

Напомним, 5 мая из Шереметьево вылетел лайнер, который должен был приземлиться Мурманске. Во время полета над Московской областью самолет внезапно начал терять высоту, пилоты запросили экстренную посадку. Во время посадки лайнер уже был охвачен огнем, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Самолет загорелся после того, как в него во время время полета попала молния.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также