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В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов

У погибшего остались трое детей.

В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Максим Курчашов
Фото: Максим Курчашов

Сегодня стало известно о смерти харьковского волонтера Максима Курчашова. Об этом сообщил ветеран АТО Леонид Маслов, пишет издание "Харьков Тудей".

Согласно сообщению, волонтер покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и трое детей.

"Максим Курчашов был патриотом, искренним человеком. Мы были клиентами друг друга. У Максима был бизнес по обслуживанию офисов", - рассказал Маслов.

10 мая волонтеру должно было исполниться 46 лет. Еще на прошлой неделе он отправлял помощь бойцам.

Все, кто хочет помочь семье Максима Курчашова, могут отправлять деньги на карту 4149 4991 1487 9347 Курчашова Инна (жена).

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