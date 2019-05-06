Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяОбществоВойна

СБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналов

Спецслужбы РФ вербовали сотрудника арсенала, шантажируя его безопасностью родных в ОРДЛО.

СБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналов
Фото: Iluhis.com

Служба безопасности Украины выявила и задержала работаника одного из военных арсеналов, завербованного российскими спецслужбами. Задержанный готовил диверсию на территории одного из арсеналов, где хранятся стратегические запасы ракет и боеприпасов, сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала. Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Работника арсенала заставили собрать информацию о военном объекте - о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины.

За выполнение поставленных задач спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

Работник арсенала был обеспечен необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом.

"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 9 октября 2018 года произошли массовые взрывы и пожар на арсенале боеприпасов Министерства обороны в Ичне Черниговской области. Ранее происходили пожары на территории арсеналов в Калиновке и Балаклее.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также