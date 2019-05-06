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Пресс-секретарь Президента

Одна из важнейших проблем большинства заключённых - избыток свободного времени. Хотя передо мной она не стоит столь остро из-за активной учёбы, но порой хочется занять себя общественно полезным трудом. Услышав 1 мая о вакансии на пост пресс-секретаря от новоизбранного Президента Украины, я отправил своё резюме.

Я подхожу по всем тем требованиям, которые озвучил Владимир Зеленский. В совершенстве знаю английский, русский и украинский языки, а кроме того - немецкий и польский, в данный момент изучаю испанский. Обладаю многолетним опытом публичных выступлений в судах. В качестве примера моих текстов сослался на LB.UA. Готов работать 24/7, в каких-либо дополнительных условиях не нуждаюсь. Об одном лишь попросил Гаранта - не затягивать с принятием решения о приёме меня на работу, ведь после грядущего вердикта Европейского Суда по моему делу число предложений трудоустройства значительно вырастет.

Президент ещё не дал своего ответа и, пока длится процесс ожидания, я хотел бы рассказать о том, как в разные годы проходили выборы в Харьковском СИЗО и окрестных лагерях.

В неволе первые выборы я застал осенью 2012 года. До ареста у меня был опыт работы наблюдателем на президентских выборах 2010 года и, в целом, понимание избирательного законодательства. В тюрьме этот опыт мне не пригодился. Законы здесь не работают.

Фото: EPA/UPG

За пару месяцев до выборов администрация начала нас обрабатывать на предмет "правильного" голосования. Смотрящих всех рангов вызывали опера и убеждали в необходимости отдать голоса за Партию Регионов и её мажоритарщика Фельдмана. По камерам ходили вертухаи и в открытую вели подкуп избирателей. Каждому зеку выдавали 10 пачек контрабандных российских сигарет, пару пачек самого дешёвого чая, блокноты, тетрадки, ручки с символикой ПР, календари с портретами Фельдмана, буклеты и открытки регионалов.

Примерно за неделю до выборов произошёл забавный инцидент. Осень тогда выдалась дождливой и нам передали непромокаемые ветровки, в которых обычно стоят агитаторы-палаточники с символикой разных партий. Мы использовали их по прямому назначению - ходили в них гулять. Через пару дней к нам пришёл шмон. Целенаправленно искали и отбирали эти куртки. Я поинтересовался у прапорщика, который, сгрёбя в охапку, уносил наше имущество: "Максим, ты же сам недавно разносил агитматериалы. Как ты можешь после этого отбирать у нас одежду?"

Ответ поражал своей прямотой: "Вот если бы у вас были вещи с надписью "Партия Регионов", мы бы к вам не приходили и ничего не отбирали. Будет у власти другая партия - будем их вещи раздавать, а чужие отбирать." Эту фразу можно считать девизом пенитенциарной системы.

Сам процесс голосования также был построен весьма оригинальным образом. Кабинки стояли посреди коридора, а шторка с одной стороны в них отсутствовала. Там прогуливался опер и заглядывал в чужие бюллетени, порой и "подсказывал".

В лагерях Харьковской области на тех выборах поступали ещё проще. Сотрудники оперчасти там постоянно находились в кабинках и активно "содействовали" демократическому волеизъявлению.

Несмотря на подобные меры, мне удалось тогда около 30-40 человек убедить проголосовать против действующей власти - за партию "Свобода". Конечно, в дальнейшем мне пришлось пожалеть о потраченных впустую усилиях, ведь эта партия совершенно не оправдала возложенных на неё надежд и сама себя дискредитировала. Но тогда это казалось реальной борьбой - хоть в чём-то выступить против угнетателей.

Выборы 2014 года прошли гораздо спокойнее, хотя администрация активно агитировала за Порошенко. Парламентская осень тоже не запомнилась ничем значительным. Стандартно подкупали чаем и сигаретами. Начальник тюрьмы не поленился встретиться с избирателями, заглядывал в кабинки, призывал голосовать за Фельдмана по мажоритарке и Блок Петра Порошенко по спискам. Оба этих раза я принял участие только лишь затем, чтоб испортить бюллетень.

На недавних президентских тюремщики по традиции поддерживали власть имущих и агитировали за Порошенко. Я не верил ни одному из кандидатов, а более всего - не верил самой этой системе, которая подстраивается под каждую новую власть. В знак протеста против происходящего я отказался выйти из камеры.Тюремщики довольно долго кричали на меня, угрожали дисциплинарной ответственностью и карцером.

Единственным моим ответом было заявление в Центральную Избирательную Комиссию, следующего содержания: "Відмовляюсь від участі у голосуванні. Ганьба вам і вашим виборам!"

Не уверен, что его переслали, но поток угроз остановился и от затеи заставить меня голосовать отказались. Не сомневаюсь, что те же самые люди, которые были верными сторонниками ПР и БПП, к октябрю будут яро поддерживать партию "Слуга народа". Вот только если господин Зеленский нам не лгал о намерениях построить новую страну, то ему следует не принимать их содействие, а поручить СБУ и Генпрокуратуре расследовать сотрудничество доблестных пенитенциариев с иностранными спецслужбами и их участие в коррупционных схемах. Благо, копать долго им не придётся.

Артем Дериглазов Артем Дериглазов , Поэт, писатель. Осуждён к пожизненному лишению свободы
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