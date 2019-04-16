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В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"

Состав парламента существенно поменяется.

Фото: EPA/UPG

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине апреля, то в нее прошли бы от 4 до 8 партий, чей рейтинг выше 5%-го проходного барьера или близок к нему.

Об этом свидетельствует соцопрос Киевского международного института социологии.

Среди определившихся респондентов:

  • 25,9% - проголосовали бы за "Слугу народа" (Владимир Зеленский)
  • 15,7% – за "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Виктор Медведчук)
  • 13,9% – за "Блок Петра Порошенка Солідарність" (Петр Порошенко)
  • 12,1% – за "Всеукраинское объединение Батькивщина" (Юлия Тимошенко)
  • 5,1% – за "Гражданскую позицию" (Анатолий Гриценко)
  • 5% – за "Силу и Честь" (Игорь Смешко)
  • 4,8% – за "Радикальную партию" (Олег Ляшко)
  • 4,6% – за "Всеукраинское объдинение Свобода" (Олег Тягнибок)

У остальных партий рейтинг намного ниже.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2 004 совершеннолетних респондентов во 129 населенных пунктах со всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,3%.

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