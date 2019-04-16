В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине апреля, то в нее прошли бы от 4 до 8 партий, чей рейтинг выше 5%-го проходного барьера или близок к нему.
Об этом свидетельствует соцопрос Киевского международного института социологии.
Среди определившихся респондентов:
- 25,9% - проголосовали бы за "Слугу народа" (Владимир Зеленский)
- 15,7% – за "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Виктор Медведчук)
- 13,9% – за "Блок Петра Порошенка Солідарність" (Петр Порошенко)
- 12,1% – за "Всеукраинское объединение Батькивщина" (Юлия Тимошенко)
- 5,1% – за "Гражданскую позицию" (Анатолий Гриценко)
- 5% – за "Силу и Честь" (Игорь Смешко)
- 4,8% – за "Радикальную партию" (Олег Ляшко)
- 4,6% – за "Всеукраинское объдинение Свобода" (Олег Тягнибок)
У остальных партий рейтинг намного ниже.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,3%.