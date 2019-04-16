Луценко: судебная система в Украине тяжело больна

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал судебную систему в Украине, комментируя свобождение из-под стражи нардепа Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко напомнил, что в конце января ГПУ передала дело Савченко - Рубана в суд с обвинительным актом. Поэтому, по его словам, вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда.

"Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать - судебная система тяжело больна", - заявил генпрокурор.

"Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечной сменой адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было восемь платных и один бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в Верховной Раде", - подчеркнул Луценко.

Еще одной причиной он назвал критически малое количество судей в судах.

"40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд. «Футбол» изменения судов по делу Савченко - Рубана с «каруселью» отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд- Черниговский районный- Черниговский апелляционный - Верховный суд- Соломенский районный- Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный...", - напомнил Луценко.

"Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории... Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой "ДНР" для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Савченко вышла на свободу после 13 месяцев в СИЗО. Также был освобожден Владимир Рубан. В Броварском райсуде пояснил, что суд не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления меры пресечения, поскольку адвокаты обвиняемых заявили большое количество ходатайств.

8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).