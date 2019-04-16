Полювання на голоси. Чи зможе Порошенко наздогнати Зеленського?

Перемога Зеленського в першому турі не була несподіваною – про неї говорили раніше. Щодо Порошенка, то він здивував двома аспектами: позитивний – це вихід в другий тур, негативний – розрив від Зеленського шалено великий.

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Надолужити втрачене та здобути більше – головне завдання штабу діючого президента. Це було б не складним завданням, якби була впевненість, що рейтинг Зеленського зростати не буде. Однак вже зараз не складно спрогнозувати чиї голоси перетечуть до коміка. Порошенку складно прогнозувати, тому що в нього більший антирейтинг.

Однак давайте розглянемо можливі варіанти. Уважні та ретельні дослідники з «Текстів» зібрали агреговані дані з різних досліджень і їх модель продемонструвала, що рівень підтримки Порошенко впевнено зростав останні місяці – тож його вихід в другий тур не став несподіванкою для тих, хто систематично передивлявся сайт texty.org.ua

Що може статися з перерозподілом голосів у другому турі? Електорат яких кандидатів, котрі не пройшли до другого туру, віддадуть свій голоси за Порошенка та Зеленського?

«Галичина буде голосувати за Порошенка, тому що їм близькі лозунги, а не здобутки «гаранта». Івано-Франківська область, в якій перемогла Тимошенко, здебільшого проголосує за Президента, Волинь не визначилась - 50% на 50%. Цікаво як поведе себе виборець на сході. «Там за результатом першого туру переміг Бойко, але не факт, що весь електорат піде за Зеленського. Думаю буде теж наполовину», - зазначив політолог Андрій Бузаров.

Попередні опитування опубліковані 19 березня демонструють, що якщо в другий тур виходять Зеленський та Порошенко, то від усіх опитаних 39% віддадуть голоси за Зеленського і 19% за Порошенко, каже Тимофій Брік, соціолог та викладач Київської школи економіки. Він додає, що раніше сайти «Українська Правда» і Ліга зробили візуалізацію переходів голосів спираючись на результати опитування «Групи Рейтинг». Вони показали, що Зеленський має більше симпатиків серед виборців Тимошенко, Бойко, Вілкула, Ляшка. Водночас Зеленський та Порошенко будуть боротись за голоси Гриценка, Смешка та Кошулинського.

Останні опитування «Групи Рейтинг» демонструють, що Зеленський має більші шанси, ніж Порошенко. Серія карт по явці та результатам голосування демонструє те саме – Зеленський взяв багато голосів в центрі та на півдні. Він має підтримку там де її мали Бойко та Вілкул.

Загалом виглядає, що Зеленський перемагає, каже пан Брік. Однак чи означає перемога Зеленського об’єднання країни? Оскільки це, власне і є місією переможця – бути главою держави, а не окремої її частини.

Після першого туру ми бачимо, що Зеленський переміг практично у всіх областях. Політолог Вадим Карасьов це називає «фактом об’єднання країни», однак ще зарано говорити про єдність, другий тур може показати розкол, особливо від Західної України.

Трофейними для Порошенка можуть стати голоси Ігоря Смешка та Анатолія Гриценка. Разом це десь 14%. Цей електорат ближчий до Порошенка, і він може бути мобілізований на основі патріотичних гасел, однак це не означає, що він автоматично відійде до нинішнього господаря Банкової.

Електорат Смешка та Гриценка може вагатися до самого дня голосування, тому що Зеленський для них «не формат», а Порошенко має негативний антирейтинг. При цьому їх вибір залежить від активності самих кандидатів та їх вмінню мобілізовувати електорат. Тут Порошенко вже себе проявив через біг-борди з Путіним та «грою дебатів». Зеленський, натомість, обрав тактику найменшого супротиву та веде свою гру, за правилами якої частково почав грати сам Порошенко.

Варто пам’ятати, що процес політичної мобілізації дуже складний, каже Тимофій Брік. «Він будується не лише на готовності голосувати за певного кандидата, але і на довірі до кандидата і впевненості, що він переможе. У Порошенка ще є шанси мобілізувати електорат Тимошенко, особливо після того, як вона його підтримала після епізоду з телефонним зв’язком між Порошенко та Зеленським».

Джерела в Адміністрації президента повідомляють, що деякі працівники не вірять в перемогу шефа, вже почали пакувати книги та готуються до виселення. Однак Порошенко не з тих хто буде здаватись. Завдання мінімум для нього – це скоротити розрив та йти на парламентські вибори. Поразка з малим розривом збереже політичну репутацію Петра Олексійовича та допоможе продовжити політичну кар’єру. Натомість поразка з відчутним розривом, може поховати плани на політичне майбутнє. Оскільки ця невдача природньо екстраполюєтеся на подальшу долю президентської партії.