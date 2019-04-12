Порошенко не удивлен высоким рейтингом "виртуального кандидата"

Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не удивляется высокому рейтингу своего оппонента актера Владимира Зеленского. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе брифинга в Германии.

У Порошенко спросили, что он сделал не так за 5 лет, "абсолютный новичок и комик смог победить" в первом туре выборов.

"В первом туре есть два победителя - те кандидаты, кто прошел во второй тур. И это, в том числе, и Петр Порошенко", - сказал действующий глава государства. Он отметил, что "это выбор украинского народа, который надо уважать".

"То, что у нас - как бы это назвать - несистемные политики сегодня получают определенные результаты, - я думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", - сказал Порошенко.

"Надо бороться за голоса избирателей. Надо наметить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся - для того, чтобы были дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке" и чтобы они делали сознательный выбор: поддерживали реального, а не виртуального кандидата", - заявил Порошенко.

Напомним, в первом туре выборов Зеленского поддержали 30,24% голосов избирателей, Порошенко набрал 15,95%. По данным соцопросов, разрыв в рейтинге кандидатов перед вторым туром сохраняется.

На прошлой неделе Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский", а после согласия действующего президента - сначала вовсе отказался от прямой дискуссии, а затем предложил провести дебаты в формате телемоста. В единственном публичном диалоге, который состоялся вчера в прямом эфире телеканала "1+1" Зеленский не смог сдержать эмоции, с трудом сформулировал свое требование о дебатах, путая украинские и русские слова, несколько раз перебил Порошенко, а затем бросил трубку, не выслушав ответа.