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Тимошенко призвала Порошенко и Зеленского не уничтожать честь президентского статуса

Политик записала видеообращение.

Тимошенко призвала Порошенко и Зеленского не уничтожать честь президентского статуса
Фото: EPA/UPG

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского помнить о моральных "маркерах", которые нельзя переступать. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее телефонный разговор Порошенко и Зеленского.

«Я увидела разрушение статуса должности Президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели», - возмутилась Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» посоветовала Петру Порошенко в это тяжелое время «не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку и, как бы ни было трудно, защитить статус должности Президента и статус государства».

Обратилась Юлия Тимошенко и к Владимиру Зеленскому «Если вы мечтаете занять эту должность, берегите честь и достоинство этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. Не надо уничтожать честь и гордость президентского статуса».

Как отметила Председатель партия, выборы пройдут, а нам вместе жить в одной стране.

«Останемся людьми. Это самое малое, что мы можем сделать для Украины», - добавила она.

«Давайте с честью выйдем из этой конкурентной борьбы», - подытожила политик и пожелала всем, чтобы это все быстро завершилось и все, в том числе и ее команда, перешли к возрождению Украины.

Напомним, в четверг вечером в эфире передачи "Право на владу" на телеканале 1+1 Зеленский и Порошенко устроили перепалку на тему дебатов, после чего Зеленский бросил трубку.

После инцидента гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что собирается подать в суд на Порошенко.

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