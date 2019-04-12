Президент Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия", - написал Порошенко.

Свое сообщение он проиллюстрировал фотографией, на которой он выходит из самолета.

Розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина pic.twitter.com/vSKqZNMmcx — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Как пишет Deutsche Welle, по итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция лидеров двух стран.

Отмечается, что в Германии визит Порошенко не восприняли как "обычный" в череде регулярных встреч лидеров Германии и Украины.

"Наблюдатели не могут припомнить, чтобы канцлер когда-либо принимала одного из двух кандидатов на высший пост иностранного государства в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов", - пишет издание.

Ранее официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт отверг предположения о том, что визит Порошенко в Берлин является либо прощальным, либо попыткой Меркель поддержать перед вторым туром кандидата, с которым она привыкла иметь дело и нашла общий язык.

"Петр Порошенко - президент Украины, страны, которой уже на протяжении нескольких лет мы занимаемся так интенсивно, как редко какой другой, - заявил Зайберт. - Есть много конкретных тем для обсуждения".

Среди этих тем он назвал ход реализации Минских договоренностей и захват украинских моряков Россией в Керченском проливе.

Предположение о том, что Меркель пытается оказать Порошенко предвыборную помощь, Зайберт назвал домыслом.

"Это решение - за украинскими избирателями, которые во втором туре выберут президентом того, кого сочтут более подходящим для того, чтобы вести их страну в хорошее будущее", подчеркнул он. И вне зависимости от того, кто им станет, "немецкое правительство будет и далее на стороне реформаторской Украины", - пообещал представитель канцлера.

Напомним, после встречи с Меркель в Берлине отправится 12 апреля в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон в этот день также должен встретиться с кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским.