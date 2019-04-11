У Макрона подтвердили встречу с кандидатами в президенты Украины

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 апреля примет у себя двух кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации издания, первым в 15:00 по местному времени Макрон примет Владимира Зеленского. После этого состоится встреча с Петром Порошенко. Пересекутся ли кандидаты на территории Елисейского дворца, не уточняется.

При этом отмечается, что принимать Порошенко и Зеленского будут по-разному. Президента Украины ожидает официальный прием при участии Республиканской гвардии. Встреча с Владимиром Заленским запланирована в неформальной обстановке.

В Елисейском дворце утверждают, что переговоры, которые состоятся за 9 дней до второго тура выборов, не являются исключительными. Например, перед парламентскими выборами в Израиле Эммануэль Макрон принимал в Париже оппозиционного лидера Яира Лапида.

"Цель встреч заключается в том, чтобы "напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовности видеть, как Украина движется вперед", - говорится в сообщении.

В Елисейском дворце напомнили, что Франция и Германия является участниками "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе. "Мы напомним, в унисон с Берлином, что Украина также должна прилагать усилия", - отметили у президента Франции.

Как сообщалось, Порошенко отправится в Париж для встречи с Макроном после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 апреля.