В САП ответили на заявление НАБУ о запрете упоминать Гладковского в деле о хищениях

Специальная антикоррупционная прокуратура опровергла обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины в саботаже расследования по хищениям в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что подали по делу о хищениях в "Укроборонпроме" 50 ходатайств об обысках, 21 ходатайство о доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте. Прокурорами САП приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективов НАБУ к материалам данного производства, в т.ч. и согласовано ходатайство о временном доступ к телефонам упомянутых субъектов.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре также утверждают, что утвердили постановление об истребовании из ГПУ производства, имеющего отношение к расследуемым НАБУ фактам.

"Согласовывая эти ходатайства, прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Denys Bihus маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - указывается в заявлении.

В САП подчеркивают, что не давали "устных указаний" удалить из текстов ходатайств фамилию Гладковского, и выложили сканы одного из таких документов.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

"Попутно отмечаем, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда!", – подытожили в САП.

Ранее сегодня НАБУ обвинило САП в затягивании расследования хищений в "Укроборонпроме". Кроме того, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что получили от САП устное указание удалить из текста ходатайств фамилии Гладковского и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" вспыхнул скандал в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.