Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос первого замглавы фракции "БПП" Игоря Кононенко, а также бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Как сообщает "Радио Свобода", вызов связан с расследованием программы "Схемы".

Ранее журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором утверждают, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики.

"Суда мы не боимся, потому что тщательно проверили изложенные факты перед публикацией", - сказано в заявлении редакции в ответ на информацию о том, что Кононенко планирует подавать иск в иностранный суд против журналистов программы.

"Мы сделали все возможное, чтобы получить комментарий Кононенко до эфира: прислали ему письменный запрос, написали в мессенджер, звонили на мобильный и ждали под офисом", - сказано в заявлении журналистов.