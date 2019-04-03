​ГБР подозревает сотрудника НАБУ в присвоении 1 млн гривен и покупке на них Range Rover

Эти деньги он получил под отчет "на оперативные расходы".

Государственное бюро расследований расследует возможное присвоение сотрудником Национального антикоррупционного бюро 1 млн гривен и покупку за них автомобиля Range Rover.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что центральный аппарат ГБР проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконных действий сотрудника правоохранительного органа, который вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, присвоил и незаконно распорядился средствами государственного бюджета в размере 988 675 гривен по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества).

"В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленный в настоящее время сотрудник второго подразделения НАБУ, злоупотребляя служебным положением, преследуя корыстный мотив присвоения средств государственного бюджета, получил в под отчет денежные средства на оперативные расходы в размере около 1 млн гривен, за которые в дальнейшем приобрел на имя другого человека движимое имущество, а именно Range Rover черного цвета 2010 года выпуска. Покупка состоялась в декабре 2016 года", - говорится в сообщении.

В рамках дела ГБР просило суд разрешить прослушку фигурантов дела, однако 1 марта Печерский суд отказал в этом бюро.

Напомним, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что НАБУ прикрывало преступную деятельность своих сотрудников и коррупцию в собственном ведомстве.