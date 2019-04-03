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Лещенко назвал экс-министра финансов Данилюка возможным главой МИД в случае победы Зеленского

Своего премьера кандидат называть не будет.

Лещенко назвал экс-министра финансов Данилюка возможным главой МИД в случае победы Зеленского
Фото: Сергей Нужненко

Бывший министр финансов Александр Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел в случае победы кандидата Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины. Об этом рассказал нардеп и один из советников шоумена Сергей Лещенко «Новому Времени».

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано", - сказал Лещенко.

Также указанно, что кроме Лещенко, в группу советников Зеленского входит экс-министр экономики Айварас Абромавичус, быший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка и сам Данилюк.

Еще Лещенко отметил, что Зеленский не будет называть кандидатуру своего премьера, поскольку главу правительства назначает Верховная Рада.

"Но вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт", - добавил депутат.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Активность избирателей составила 63,5%. Во второй тур выборов проходят кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Он состоится 21 апреля.

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