Полиция завела первое дело о возможной фальсификации результатов выборов

Данные по одному из кандидатов, возможно, были завышены 9 раз.

Полиция начала расследовать возможные фальсификации результатов выборов на избирательном участке в Мангушском районе Донецкой области. Об этом сообщает региональное управление национальной полиции.

Согласно сообщению, данные, переданные в Центральную избирательную комиссию членами теризбиркома, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИКа: разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля ЦИК обработал 99,88% электронных протоколов, по предварительным данным во второй тур выходят актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.