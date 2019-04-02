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ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

Уголовное производство открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву
Фото: kg.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной служб Украины в связи с полетом кандидата в президенты, одного из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве на основании поручения прокурора Генпрокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного следствия будет дана правовая оценка предоставлению разрешений", - отметили в Госбюро.

В ГБР подчеркнули, что уголовное производство фактовое и речь пока не идет о каких-либо подозрениях.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Сообщалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

В Службе безопасности заявили, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставят правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал открыть производство о незаконном пересечении границы Бойко и Медведчуком. 

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