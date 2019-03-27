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​Луценко пообещал открыть производство из-за поездки Бойко и Медведчука в РФ

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы", - сказал генпрокурор.

​Луценко пообещал открыть производство из-за поездки Бойко и Медведчука в РФ
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в среду будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - сказал генпрокурор, отвечая на соответствующие замечания министра внутренних дел Арсена Авакова.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе, Госпогранслужбе и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто разрешил перелет, передает "Укринформ".

"Поручение правительства: Госавиаслужба, пограничники, все (службы - ред.) проверить, кто действовал и в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров Украины", - сказал он.

Аваков, в свою очередь, напомнил, что в Украине запрещены прямые перелеты из Киева в Москву, но Бойко летал в российскую столицу именно из Киева.

"Почему так случилось, что в нарушение законов Украины, в нарушение санкций Украины о запрете авиационного сообщения с Российской Федерацией мы имели 22.03 перелет господина Бойко, народного депутата, направленный Киев (Жуляны) - Москва в 12-50 и Москва - Киев (Жуляны) в 23:18 ", - сказал глава МВД.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Сообщалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

В Службе безопасности заявили, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставят правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора.

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