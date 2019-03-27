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Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill

Сообщалось, что официальные лица США не беспокоятся о том, как была потрачена помощь.

Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Юрий Луценко
Фото: Макс Левин

Во время президентской гонки в США в 2016 году, украинские прокуроры столкнулись с сопротивлением, проводя расследование деятельности некоммерческой организации, известной как Центр противодействия коррупции.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на свои источники.

В статье отмечается, что генпрокурор Украины Юрий Луценко вступил в должность в мае 2016 года. Мари Йованович стала послом США через три месяца после этого - в августе 2016 года.

Ранее в интервью Луценко заявил, что Йованович передала ему список людей, которых не должны преследовать. В него, по данным The Hill, вошли основатель "Центра противодействия коррупции" (Виталий Шабунин, - ред.) и два члена парламента, которые открыто поддержали программу антикоррупционной реформы.

Отмечается, что это расследование стало частью более масштабного, в рамках которого ГПУ расследовала неполучение $4,4 млн, выделенных на борьбу с коррупцией.

"Расследование против Центра противодействия коррупции, основанное на помощи, которую они получили от нас, также неуместно", - заявил тогдашний временный поверенный в делах посольства Джордж Кент в письме в прокуратуру, в котором также утверждал, что официальные лица США не беспокоятся о том, как была потрачена помощь США.

"В то время генеральный прокурор страны только что был уволен под давлением Соединенных Штатов", - отмечает The Hill.

«Оказывается, что эта организация (ЦПК - ред.) совместно финансировалась администрацией Обамы и либеральным мега-донором Джорджем Соросом, который сотрудничал с агентами ФБР, расследуя деловые связи тогдашнего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта с пророссийскими деятелями в Украине. Послание украинской прокуратуре было ясным: не трогать ЦПК во время президентских выборов в США, на которых Сорос поддерживал Хиллари Клинтон, чтобы заменить своего другого фаворита - Барака Обаму», - указано в статье.

Также в материале упоминается сотрудничество Сороса с бывшим агентом ФБР Карен Гринавей, которая после выхода на пенсию стала членом наблюдательного совета ЦПК.

По данным The Hill, ЦПК получил 1 млн долларов с почти 1,7 млн (59%), выделенных правительством США с 2012 года из бюджетов США на борьбу с коррупцией, почти 290 000 долларов - от фонда «Возрождение» Сороса, согласно отчетам группы по раскрытию доноров, а в 2015 году попросил у Минюста США еще 3 миллиона «от имени гражданского общества Украины» из конфискованных США активов экс-премьера Павла Лазаренко на создание учебного центра по борьбе с коррупцией.

Вместе с тем, в Центре противодействия коррупции назвали слова Луценко ложью и заявили подготовке опровержения.

"Ложь Луценко дальше распространяется по миру. На The Hill вышла новая колонка (собственное мнение). На этот раз о ЦПК

Опять о фейковое дело с хищением 4 млн долларов, которое сам же Луценко назвал "дебильным" и закрыл. Снова о "списке Йованович". И снова проблемы с хронологией", - говорится на странице ЦПК в фейсбуке.

"Но больше всего нам понравилось о Юрии Луценко, который в 2010 боролся с российской агрессией и за это сидел в тюрьме.

Если бы хоть часть того, что еще действующий генпрокурор рассказывает американским медиа, была правдой - он бы пошел свидетельствовать правоохранителям США. Но не идет. Поскольку за ложь в США сажают. На несколько лет. Читаем и готовим опровержение", - заявили в ЦПК.

Напомним, ранее Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение генпрокурора "откровенной выдумкой".

В посольстве США также заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.

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