Искусственно организовать протесты ни у кого еще не получалось и не получится, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что наблюдать за проведением президентских выборов будет наибольшее за всю историю Украины количество международных наблюдателей.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Посмотрите, по какому странному стечению обстоятельств интересы россиян о непризнании выборов и интересы отдельных кандидатов и олигархов, которые пытаются сделать все, чтобы выборы не были признаны свободными (совпадают - Ред.). Их цель сейчас, и для этого используются и радикальные силы, которые марши организовывают, и столкновения с полицией, и дестабилизация", - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос относительно заявлений отдельных кандидатов о непризнании результатов выборов.

"Но украинский народ этого не поддерживает. Никто не вышел поддержать это", - особо подчеркнул президент.

По его словам, эти кандидаты думают, что "достаточно проплатить несколько автобусов, несколько заказных организаторов, участников митингов и это и будет Майдан".

"Нет. Революция Достоинства четко продемонстрировала, что когда украинцы борются за свое - за Соглашение об ассоциации, за европейский выбор - на улицах сразу появляются миллионы. А искусственно организовать - ни у кого еще не получалось. И могу успокоить - точно не получится", - заявил Порошенко.

При этом он заявил, что сценарий срыва выборов - это российский сценарий. "Украинская кровь на выборах - это сценарий русский. Честное волеизъявление граждан и защита волеизъявления - это сценарий украинский", - сказал Порошенко.

"Я поручил, чтобы пригласили наибольшее за всю историю Украины количество международных наблюдателей. И только официально зарегистрированных международных наблюдателей сегодня в Украине более двух тысяч", - добавил президент., отметив, что единственные, кого не допустили к выборам - это наблюдатели из РФ.

Порошенко считает это решение правильным.

"Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут освобождены украинские политзаключенные, включая украинских моряков, мы вернемся к политическому диалогу с РФ", - добавил он.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.